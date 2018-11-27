В День морской пехоты в Минобороны России стартовала патриотическая эстафета «Звезда морского пехотинца».

Проект посвящен подвигам и героизму советских и российских морских пехотинцев.

Суть проекта-эстафеты заключается в творческом повествовании о буднях и ратной службе морских пехотинцев Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии в разных уголках нашей страны.

Эстафета, начавшись с Балтийского флота, передается морским пехотинцам Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии.

Проведя линии передачи эстафеты по флотам в указанной последовательности на карте страны, получится изображение пятиконечной звезды, что и легло в основу названия патриотического проекта.