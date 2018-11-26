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Главком ВМФ РФ обсудил вопросы сотрудничества с индийским коллегой

Наталья Вальханская
23:00 26.11.2018
Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества и взаимодействия в военно-морской сфере, отметив при этом высокий уровень взаимопонимания между флотами РФ и Индии.
Главком ВМФ РФ обсудил вопросы сотрудничества с индийским коллегой
Фото: Минобороны России

В рамках официального визита в Санкт-Петербург прибыла индийская военная делегация под руководством начальника штаба ВМС Индии Адмирала Сунила Ланба.

Визит начался со встречи главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева с адмиралом Сунилом Ланба и членами индийской военной делегации в здании Главного Адмиралтейства.

«Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества и взаимодействия в военно-морской сфере, отметив при этом высокий уровень взаимодоверия и взаимопонимания между флотами двух государств», - говорится в сообщении Минобороны.

На встрече Королева и Ланба обсуждался также ряд вопросов касающийся проведения совместных военно-морских учений «Индра» и участия ВМФ Индия в 9-м Международном военно-морском салоне, который состоится в июне месяце в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи, главком ВМФ РФ сообщил индийской стороне, что «отличной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества в военно-морской области   станет третий Главный Военно-морской парад, который будет проведен в июле месяце 2019 года в Санкт-Петербурге и в котором примут делегации ВМС многих стран».

Владимир Королев и Сунил Ланба выразили уверенность в том, что сотрудничество между флотами будет и далее активно развиваться в интересах безопасности в Мировом океане.

Планируется, что в рамках визита в Санкт-Петербург военная делегация ВМС Индии посетит Нахимовское военно-морское училище, Центральный Военно-Морской Музей, крейсер «Аврора», а также ознакомится с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

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