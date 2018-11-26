Число юнармейцев ЗВО превысило 80 тысяч человек

Более 370 юношей и девушек дали клятву юнармейца за прошедшую неделю. За этот же срок сформированы 15 юнармейских отрядов на территории Московской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Орловской, Тверской и Курской областей.

Всего на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Западного военного округа на сегодняшний день насчитывается уже более 81 тысячи участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Основная задача движения – воспитание у молодых людей чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране, сохранение и развитие традиций. Юнармейцы принимают активное участие в поисковой работе, в мероприятиях по увековечиванию памяти павших защитников Родины, ритуалах по отданию воинских почестей. Помимо этого ребята занимаются начальной военной подготовкой, участвуют в военно-спортивных сборах, занимаются в кружках военно-патриотической направленности.