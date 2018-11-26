Российские военные проведут инспекцию на территории Эстонии

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

«Площадь такого района будет охватывать около 15 тысяч квадратных километров», - рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.