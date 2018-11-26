Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку

Накануне Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября, военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке. Учения проходили на учебно-тренировочном комплексе горной подготовки Северного флота в Мурманской области.

Разведчики в течение недели тренировали навыки выживания и ведения боевых действий в зимних условиях в горной местности. Также они испытали на практике новые горные комплекты формы одежды и снаряжения, поступившие на вооружение морской пехоты Северного флота.

Среди задач, который выполняли морские пехотинцы, было преодоление реки по навесной переправе в полном снаряжении со штатным оружием, подъем по вертикальной стене, а также отработка спуска и подъема по крутой наклонной поверхности скалы при помощи веревочных перил. Поскольку альпинизм является одним из технически сложных и травмоопасных видов спорта, особое внимание при выполнении упражнений отводилось правильности использования страховочных систем.

Подготовке альпинистов на Северном флоте уделяется большое внимание. В конце прошлого года недалеко от поселка морских пехотинцев Спутник был создан полигон для проведения горной подготовки. Кроме того, горная подготовка, наряду с воздушно-десантной, огневой, морской десантной и физической подготовкой, вошла в комплекс обучения бойцов разведывательных и специальных подразделений морской пехоты, сухопутных и береговых войск, а также отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.