Минобороны показало первый пуск крылатой ракеты «Уран» с корвета «Громкий»

Малый сторожевой корабль «Громкий» проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), впервые выпустил крылатую ракету комплекса «Уран» по мишени. Цель была поражена на удалении в 40 километров. Стрельбы проводились в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в акватории Японского моря.

Выполнять упражнения помогали боевые корабли и вспомогательные суда, а также самолеты морской авиации ТОФ. Новейший корвет «Громкий», находившийся ранее на достроечной базе во Владивостоке, до конца текущего года пополнит ряды военно-морских сил Тихоокеанского флота.

Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3 ранга ближней морской зоны (корветы), разработанные для ВМФ России. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный».