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Минобороны показало первый пуск крылатой ракеты «Уран» с корвета «Громкий»

Андрей Аркадьев
04:57 26.11.2018
Новейший корвет «Громкий», который вскоре должен войти в состав Тихоокеанского флота, в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Уран».

Малый сторожевой корабль «Громкий» проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), впервые выпустил крылатую ракету комплекса «Уран» по мишени. Цель была поражена на удалении в 40 километров. Стрельбы проводились в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в акватории Японского моря.

Выполнять упражнения помогали боевые корабли и вспомогательные суда, а также самолеты морской авиации ТОФ. Новейший корвет «Громкий», находившийся ранее на достроечной базе во Владивостоке, до конца текущего года пополнит ряды военно-морских сил Тихоокеанского флота.

Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3 ранга ближней морской зоны (корветы), разработанные для ВМФ России. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный».

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