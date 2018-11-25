В Подмосковье впервые прошли Армейские интеллектуальные игры

В Подмосковье прошли Первые Армейские интеллектуальные игры. Семь команд соревновались в знании военной истории, как отечественной, так и зарубежной. Вопросы были самые разные: от Багратиона до американских конвоев.

Правила, почти как в «Что? Где? Когда?» - минута на обсуждение. Ответ нужно сформулировать четко и записать на карточку. Если не успели - минус балл.

«Почаще бы такие соревнования. Лучше будем знать историю – лучше будем защищать», - говорит Александр Бессарабов, слушатель факультета руководящего состава Военного университета министерства обороны.

«Интересные вопросы были. Очень порадовало, что многие вопросы были на логику, а не на знания. Вот это очень хорошо», - поделился впечатлениями Павел Дудин, слушатель факультета руководящего состава Военного университета министерства обороны.

Работу оценивало жюри, в которое вошли потомки известных военачальников. Главный приз - хрустальный кубок - достался команде Военного университета Минобороны. В следующем году Армейские интеллектуальные будут уже международными.