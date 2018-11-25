В Минобороны рассказали, какое оружие использовали боевики при обстреле Алеппо

Группировки террористов, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли северо-западные кварталы сирийского Алеппо из 120 миллиметровых минометов боеприпасами, предположительно содержащими хлор. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он добавил, что мины, начиненные отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия.

Генерал-майор также напомнил, что ранее российская сторона обращала внимание на попытки «Белых касок» организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химоружия против мирных жителей.

«Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации», - заявил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, Конашенков сообщил, что Россия собирается обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского Алеппо, в ходе которого были применены снаряды с отравляющими веществами.