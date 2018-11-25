Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо

Российские военные химики прибыли в сирийский Алеппо, жилые районы которого боевики обстреляли снарядами, начиненными отравляющими веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения войск РХБ-защиты со специальным оборудованием приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу обстановки в районе. При этом, все симптомы пострадавших говорят о том, что боевиками применялся хлор.

Он напомнил о неоднократных попытках скандально известной организации «Белые каски» организовать в Идлибской зоне деэскалации провокации с использованием отравляющих веществ для последующего обвинения войск армии Сирии в применении химического оружия против местного населения.

Ранее подразделения войск РХБ-защиты присутпили к боевому дежурству на территориях вокруг Идлибской зоны деэскалации.