Новобранцы Преображенского полка приняли присягу

Новобранцы комендантского Преображенского полка приняли присягу. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Центрального музея Победы. Как подчеркнули в Министерстве обороны, отбор в Преображенский полк - один из самых строгих.

Именно это подразделение несет вахту у Могилы Неизвестного Солдата, сопровождает правительственные делегации и участвует в военных парадах.

После присяги состоялись показательные выступления роты почетного караула. Оркестр исполнил гимны и марши иностранных государств.