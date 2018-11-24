Новобранцы Преображенского полка приняли присягу
Текст клятвы военнослужащие зачитали в присутствии командиров, родителей и ветеранов.
Новобранцы комендантского Преображенского полка приняли присягу. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Центрального музея Победы. Как подчеркнули в Министерстве обороны, отбор в Преображенский полк - один из самых строгих.
Именно это подразделение несет вахту у Могилы Неизвестного Солдата, сопровождает правительственные делегации и участвует в военных парадах.
После присяги состоялись показательные выступления роты почетного караула. Оркестр исполнил гимны и марши иностранных государств.