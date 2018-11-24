Военные получили ключи от служебных квартир в Воронежской области

Свыше 250 служебных квартир получили военнослужащие Западного военного округа в городе Богучар Воронежской области. Недавно здесь построили пять жилых корпусов, предназначенных под заселение военнослужащих, которые пополнят вновь формируемые воинские части. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дома находятся в центре города с хорошей транспортной доступностью, в непосредственной близости от социальных, образовательных учреждений и торгово-развлекательных центров.

«В конце 2018 года Воронежская область ликвидирует очередь для получения квартир военнослужащими и членами их семей», - отметил Андрей Дергунов, начальник регионального департамента жилищного обеспечения.

При этом, отметил чиновник, десять лет назад регион лидировал по числу военнослужащих, нуждающихся в служебном жилье. Сегодня же здесь полностью решена проблема социального обеспечения в плане жилья.