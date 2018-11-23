Курсы выживания для летчиков провели в Краснодарском авиаучилище

В Краснодарском училище летчиков впервые организовали курсы выживания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Курсанты в ходе занятий освоили средства спасения и связи, строительство укрытий и разведение костров, добычи пищи и воды, а также действия при приводнении.

К идее обучения летчиков таким навыкам пришли, проанализировав реалии современного боя, поскольку задача выживания летного состава после покидания воздушного судна является первостепенной. пройдя эти курсы, будущие офицеры будут готовы и к такой ситуации.

Как сообщил начальник штаба училища полковник Сергей Евдокимов, в горной местности будущие летчики нескольких суток преодолевали водные преграды, отрабатывали действия после катапультирования и приземления на препятствия, изучали особенности медицинского обеспечения в условиях автономного существования и многое другое.

Личный состав жил в укрытиях, сделанных из куполов парашютов, готовил пищу на кострах и отрабатывал взаимодействие с использованием современных средств связи. Все это, естественно, происходило под непрерывным контролем опытных инструкторов.