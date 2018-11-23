Начальник штаба ЦВО проинспектировал военную базу РФ в Таджикистане

Готовность 201-й военной базы к новому учебному периоду проверил начальник штаба Центрального военного округа России генерал-лейтенант Евгений Устинов в рамках рабочей поездки в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«Генерал Евгений Устинов проинспектировал военные городки в Душанбе и Бохтаре, где размещены подразделения российского соединения. Также Устинов посетил полигоны Ляур и Самбули, заслушал доклад командира военной базы о ходе подготовки учебно-материальной базы к новому учебному году», - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа уточнили, что по итогам поездки были даны указания по устранению к началу занятий недостатков, выявленных в ходе инспекции.

201-я военная база в Таджикистане - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.