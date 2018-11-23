Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Так, при угрозе нарушения или нарушении государственной границы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы и (или) принуждают их к посадке.

В случае отказа судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды и в случае отсутствия на нем заложников по нему применяются на поражение оружие и боевая техника дежурных сил.

Ранее Совет Федерации рекомендовал Совету безопасности принять новую редакцию определения условий применения Россией ядерного оружия.