Ударные вертолеты в горах: кадры учений летчиков ЮВО

Экипажи армейской авиации ЮВО приняли участие в сборе по горной подготовке в горах Приэльбрусья. В учениях были задействованы вертолеты Ми-35М, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор».

Пилоты отработали навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 метров в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.