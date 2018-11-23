Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Состоялось заседание попечительского совета парка «Патриот»

Павел Настин
10:59 23.11.2018
На заседании присутствовали представители органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, общественных организаций, средств массовой информации, а также видные деятели науки, культуры и спорта.
Состоялось заседание попечительского совета парка «Патриот»
Фото: patriotp.ru

Двадцать второго ноября состоялось заседание попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» под председательством руководителя «Союза десантников России» Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина.

Картинка

На заседании присутствовали члены попечительского совета - это представители органов государственной власти, госкорпораций, бизнес-структур, общественных организаций, средств массовой информации, а также видные деятели науки, культуры и спорта.

Картинка

Попечительский совет парка «Патриот» образован 2 февраля 2016 года решением президента Российской Федерации. Основная цель совета - поддержка парка «Патриот», содействие формированию стратегии и перспективного плана развития учреждения и решение вопросов совершенствования образовательной и иной его деятельности.

Картинка

Во главе повестки дня стоял вопрос о подведении итогов деятельности и обсуждение перспектив развития ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» и ФГАУ «КВЦ «Патриот».

Картинка

С приветственным словом к членам попечительского совета парка «Патриот» обратился председатель совета генерал-полковник Валерий Востротин.

Картинка

«Уважаемые члены попечительского совета! Сегодня мы подведем первые итоги нашей работы и наметим задачи на предстоящий 2019 год. Принятый на первом организационном заседании план работы попечительского совета в подотчетном 2017-2018 году выполнен. Совместными усилиями мы поддерживаем коллектив парка "Патриот" в патриотической и военно-патриотической деятельности. Нам предстоит находить еще более эффективные формы работы, еще активнее влиять всеми доступными нам средствами на жизнь вооруженных сил и жизнь их важной составляющей - Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"», - сказал Востротин.

Картинка

О реализации поставленных на 2018 год задач и работе по развитию парка доложил директор ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» Александр Бочанцев. В своем выступлении он поблагодарил за плодотворное сотрудничество членов попечительского совета, которые в течение года в рамках плотного взаимодействия помогали в решении вопросов жизнеобеспечения деятельности парка «Патриот».

Картинка

На заседании подвели итоги работы 2017-2018 года ВППКиО ВС РФ «Патриот» и КВЦ «Патриот», а также озвучили планируемые мероприятия в 2019 году. Среди них секционные рабочие совещания попечительского совета, такие как «Наука и образование», «Инвестиции и технологии», «Спорт», «Искусство», «Средства массовой информации», «Общественные военно-патриотические организации».

Картинка

Организация совместных мероприятий, проводимых как на территории парка, так и за его пределами, и другие события позволят увеличить поток посетителей, реализуя при этом основную задачу парка - патриотическое воспитание граждан.

 Картинка

В 2019 году планируется проведение мероприятий культурно-выставочного формата, а также мероприятий центральных органов военного управления: Международный военно-технический форум «Армия-2019», Международные армейские игры АрМИ-2019.

 Картинка

По завершении рабочего заседания представители попечительского совета парка «Патриот» и почетные гости провели мини-турнир по стрельбе в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» и посетили с обзорной экскурсией военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», экспозицию, посвященную конфликту в Сирийской Арабской Республике, а также недавно открывшийся выставочный проект «Познание Добра» Зураба Церетели.

Картинка

Стоит отметить, что в 2018 году на официальном сайте создан раздел «Попечительский совет парка «Патриот», где посетители сайта смогут узнать о составе совета, проводимых мероприятиях и перспективных планах его деятельности.

Картинка

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.11.2018, 14:06
Ученые обнаружили следы цивилизации, уничтоженной из космоса
Дата23.11.2018, 04:03
Приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео
Дата23.11.2018, 01:57
IFAB может изменить правила футбола
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.11.2018, 10:53
Новые Ка-52 «Аллигатор» усилили авиацию ЮВО
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:51 В стране и мире
В США двое подростков угнали самолет
09:57 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры с места крушения вертолета, направлявшегося к подбитому в Сирии Олегу Пешкову
09:05 В стране и мире
Видео
В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем
08:30 В стране и мире
Банк России отозвал лицензии у двух банков
08:28 В стране и мире
Видео
Неизвестные напали на консульство Китая в пакистанском Карачи
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Древнейший «прямой» предок человека оказался размером со слона
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.