Состоялось заседание попечительского совета парка «Патриот»

Двадцать второго ноября состоялось заседание попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» под председательством руководителя «Союза десантников России» Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина.

На заседании присутствовали члены попечительского совета - это представители органов государственной власти, госкорпораций, бизнес-структур, общественных организаций, средств массовой информации, а также видные деятели науки, культуры и спорта.

Попечительский совет парка «Патриот» образован 2 февраля 2016 года решением президента Российской Федерации. Основная цель совета - поддержка парка «Патриот», содействие формированию стратегии и перспективного плана развития учреждения и решение вопросов совершенствования образовательной и иной его деятельности.

Во главе повестки дня стоял вопрос о подведении итогов деятельности и обсуждение перспектив развития ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» и ФГАУ «КВЦ «Патриот».

С приветственным словом к членам попечительского совета парка «Патриот» обратился председатель совета генерал-полковник Валерий Востротин.

«Уважаемые члены попечительского совета! Сегодня мы подведем первые итоги нашей работы и наметим задачи на предстоящий 2019 год. Принятый на первом организационном заседании план работы попечительского совета в подотчетном 2017-2018 году выполнен. Совместными усилиями мы поддерживаем коллектив парка "Патриот" в патриотической и военно-патриотической деятельности. Нам предстоит находить еще более эффективные формы работы, еще активнее влиять всеми доступными нам средствами на жизнь вооруженных сил и жизнь их важной составляющей - Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"», - сказал Востротин.

О реализации поставленных на 2018 год задач и работе по развитию парка доложил директор ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» Александр Бочанцев. В своем выступлении он поблагодарил за плодотворное сотрудничество членов попечительского совета, которые в течение года в рамках плотного взаимодействия помогали в решении вопросов жизнеобеспечения деятельности парка «Патриот».

На заседании подвели итоги работы 2017-2018 года ВППКиО ВС РФ «Патриот» и КВЦ «Патриот», а также озвучили планируемые мероприятия в 2019 году. Среди них секционные рабочие совещания попечительского совета, такие как «Наука и образование», «Инвестиции и технологии», «Спорт», «Искусство», «Средства массовой информации», «Общественные военно-патриотические организации».

Организация совместных мероприятий, проводимых как на территории парка, так и за его пределами, и другие события позволят увеличить поток посетителей, реализуя при этом основную задачу парка - патриотическое воспитание граждан.

В 2019 году планируется проведение мероприятий культурно-выставочного формата, а также мероприятий центральных органов военного управления: Международный военно-технический форум «Армия-2019», Международные армейские игры АрМИ-2019.

По завершении рабочего заседания представители попечительского совета парка «Патриот» и почетные гости провели мини-турнир по стрельбе в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» и посетили с обзорной экскурсией военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», экспозицию, посвященную конфликту в Сирийской Арабской Республике, а также недавно открывшийся выставочный проект «Познание Добра» Зураба Церетели.

Стоит отметить, что в 2018 году на официальном сайте создан раздел «Попечительский совет парка «Патриот», где посетители сайта смогут узнать о составе совета, проводимых мероприятиях и перспективных планах его деятельности.