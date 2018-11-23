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Замминистра обороны РФ обсудил с замглавой МИД Уругвая сотрудничество в военно-технической сфере

Алексей Савелов
09:32 23.11.2018
В ходе переговоров замглавы военного ведомства России генерал-полковник Александр Фомин отметил, что РФ видит перспективы для дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества с Уругваем.
Замминистра обороны РФ обсудил с замглавой МИД Уругвая сотрудничество в военно-технической сфере

Россия видит перспективы для дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества с Уругваем. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин на встрече с замминистра иностранных дел Уругвая Ариелом Бергамино.

«У нас с вами, мы считаем, достаточно устойчивые постоянные контакты на всех уровнях - и по линии внешнеполитического ведомства, и парламентов и по линии военного и военно-технического сотрудничества, которое мы осуществляем деликатно и поэтапно. Видим перспективы для дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества», - сказал Фомин.

В свою очередь, замглавы МИД Уругвая отметил динамично развивающееся двустороннее сотрудничество и заверил, что Уругвай готов к расширению взаимодействия с Россией во многих сферах.

Также Фомин посетил сегодня Центр воздушных операций ВВС Уругвая, главное командование ВМС Уругвая, национальную школу миротворческих операций, осмотрел расположение и основные подразделения.

Ранее Россия и Уругвай договорились о создании рабочей группы по развитию ВТС.

Замглавы российского военного ведомства прибыл 21 ноября в Монтевидео по приглашению министра обороны Уругвая. Договоренность об этом была достигнута на VII Московской конференции по международной безопасности, которая прошла в апреле этого года. Визит замминистра обороны РФ завершится 23 ноября.

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