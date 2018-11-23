За две тысячи километров от родины: чем живет российская военная база в Таджикистане

Боевики атакуют пропускной пункт мотострелкового полка. Первый рубеж прорван, но на помощь военнослужащим уже спешит группа антитеррора. Подобные тренировки на российской базе в Таджикистане проводятся ежедневно. Обеспечить безопасность базы от угрозы извне - лишь одна из задач ее солдат и офицеров, и не самая главная.

Все потому, что 201-я российская военная база в Таджикистане обеспечивает мир и стабильность на территории всей Средней Азии.

Накануне здесь встретили нового командира. Для полковника Сергея Горячева не в новинку командовать российской базой за рубежом: ранее уже был опыт руководства нашей группой войск в Приднестровье.

«Я со своими подчиненными стараюсь делать все, чтобы все военнослужащие, от солдата до офицеров, этой удаленности от своих родных и близких не чувствовали», - говорит Сергей Горячев, командир 201-й военной базы РФ.

В прошлом году в гарнизоне открыт современный госпиталь, оснащенный новейшим медоборудованием. Теперь чтобы сделать сложную операцию, военнослужащим и членам их семей не нужно ехать в Россию. Такого оборудования, как здесь, нет больше ни в одном медицинском учреждении Душанбе.

Скоро здесь появятся новая казарма и крытый спортивный комплекс. Как говорят сами военнослужащие, 201-я база - это Россия в миниатюре, только без русских морозов.

«Нет невыполнимых задач для базы, потому что здесь все создано, здесь круглый год лето: занимайся боевой подготовкой - никакого отвлечения. База самодостаточна, в ней есть все!» - заключает Евгений Устинов, и. о. командующего войсками ЦВО.

Первые оценки работе нового командира 201-й базы выставят весной, по окончании зимнего периода обучения, а также подведения итогов международных учений «Рубеж-2019».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.