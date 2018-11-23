Ракетный крейсер «Варяг» провел маневры с кораблями ВМС Брунея в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетым крейсером «Варяг» провел совместные учения в Южно-Китайском море с кораблями Военно-морских сил Брунея. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе совместных маневров отработали элементы поиска и спасания на море, совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи.

До этого, российские моряки совершили деловой заход в порт Муара, где для них была организована обширная культурная программа, среди которых экскурсии по историческим местам, а также турниры по футболу и волейболу.

Отмечается, что по окончании совместных манеров отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который продлится до конца года. Моряки примут участие еще в нескольких учениях, в том числе российско-индийских маневрах «Индра НЭВИ-2018».

Ранее корабли уже побывали с деловыми заходами в Китае, Республике Корея и Японии.