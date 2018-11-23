Приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ «Фаворит» дивизиона ПВО ЮВО привели свои машины в боевую готовность для отражения «атаки» с воздуха в небе под Ростовом.

Зенитчики получили точные координаты целей, осуществили сопровождение, захват целей и электронными пусками их уничтожили. Также военнослужащие выполнили задачи с многократной сменой стартовых позиций, эвакуацию пусковой установки с позиционного района с использованием тягача.

Всего военные обнаружили и уничтожили около 20 целей. Участие в них приняло более 30 единиц военной и спецтехники.

С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты полета. Разрабатывался в 1967-2005 годах на НПО «Алмаз».

Комплекс способен уничтожать аэродинамические цели на дальности от трех до 200 километров, баллистические - на дальности от пяти до 40 километров. Дальность обнаружения - 300 километров. Стоит на вооружении более чем десятка стран.