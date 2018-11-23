Россия и Уругвай создадут рабочую группу по развитию ВТС

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Уругвая Хорхе Менендес подписали заявление о намерениях, которое предусматривает создание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству и подписание ряда соглашений об обучении уругвайских военнослужащих.

По словам Фомина, зявление было подписано в целях координации взаимодействия в области поставок вооружения и военной техники в соответствии с законами России и Уругвая.

Кроме того он отметил, что работа по подписанию соглашения об обучении уругвайских военнослужащих в вузах Минобороны РФ и соглашения о направлении в Уругвай российских военных специалистов для подготовки и обучения военнослужащих национальных вооруженных сил будет продолжена.

Ранее замглавы российского военного прибыл в Монтевидео по приглашению министра обороны Уругвая. Договоренность об этом была достигнута на VII Московской конференции по международной безопасности, которая прошла в апреле этого года. Визит замминистра обороны РФ завершится 23 ноября.