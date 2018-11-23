Правительство утвердило время проведения форума «Армия» и авиасалона МАКС в 2019 году

Правительство утвердило время проведения форума «Армия» и авиасалона МАКС, которые пройдут в следующем году в разных районах Подмосковья. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, в документе говорится, в июне 2019 года на территории парка «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» пройдет международный военно-технический форум «Армия». Авиасалон МАКС же пройдет в августе-сентябре будущего года в подмосковном Жуковском.

МВТФ «Армия» проходит ежегодно с 2015 года в подмосковной Кубинке. Он будет состоять из выставочной, научно-деловой и демонстрационной программ. На одной площадке регулярно собираются производители оружия и заказчиков, представители Министерства обороны России, а также специалисты научно-исследовательских институтов, гражданских и военных высших учебных заведений.

Ранее в Минобороны привели динамику показателей форума «Армия» за три года его проведения.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году.