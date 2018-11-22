Полет на Су-27УБ: уникальные кадры от лица летчика
Телеканал «Звезда» публикует кадры тренировочного полета на Су-27, снятые камерой, закрепленной на шлеме летчика.
На учебной авиационной базе Кущевской КВАУЛ начались первые полеты зимнего периода обучения. В учениях задействованы экипажи Су-27УБ, МиГ-29УБ, Л-29 и Су-25.
Летчики отработали облет техники на разных высотах, бомбометание. Этот этап - подготовка к обучению курсантов, которые начнут занятие уже весной.
Пилоты и штурманы не только отрабатывают поражение целей, мастерство пилотирования, тактические приемы, но и взаимодействие в парах на разных высотах.
В любых погодных условиях, днем и ночью они должны уметь находить цель и атаковать ее с первого захода.