Полет на Су-27УБ: уникальные кадры от лица летчика

На учебной авиационной базе Кущевской КВАУЛ начались первые полеты зимнего периода обучения. В учениях задействованы экипажи Су-27УБ, МиГ-29УБ, Л-29 и Су-25.

Летчики отработали облет техники на разных высотах, бомбометание. Этот этап - подготовка к обучению курсантов, которые начнут занятие уже весной.

Пилоты и штурманы не только отрабатывают поражение целей, мастерство пилотирования, тактические приемы, но и взаимодействие в парах на разных высотах.

В любых погодных условиях, днем и ночью они должны уметь находить цель и атаковать ее с первого захода.