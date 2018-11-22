Путин напомнил срочнику из «Эры» правила ударения в русском языке

Президент России Владимир Путин напомнил военнослужащему научной роты в технополис «Эра» правила ударения в русском языке.

Глава государства вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетил библиотеку военного технополиса, где им продемонстрировали электронную версию толкового словаря живого великорусского языка Даля. На экране была открыта страница со словом «обеспечение».

Один из курсантов, докладывая Путину о своей должности в научной роте, допустил ошибку в ударении в этом слове.

«У Даля написано - обеспЕчение», поправил солдата президент.

Владимир Путин высоко оценил военный технополис «Эра» в Анапе, который должен в полном объеме заработать в конце 2019 года. По его словам, в Анапе создадут современные научно-исследовательские и производственные комплексы, которые будут способствовать быстрой и эффективной разработке технологий в области обороны и безопасности.