Российские и индийские военные впервые провели совместные танковые стрельбы на учении «Индра-2018»

Первую совместную тренировку с боевой стрельбой провели российские и индийские военнослужащие на полигоне Бабина в рамках двустороннего учения «Индра-2018».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, танкисты мотострелкового батальона общевойскового объединения ВВО предварительно осуществили пристрелку вооружения и испытали ходовые качества бронетехники, принятой у индийской стороны.

Затем российские и индийские военнослужащие на танках Т-90 и боевых машинах пехоты БМП-2 вышли на рубеж открытия огня и, действуя по единому замыслу, поразили сложные мешенные позиции, имитирующие боевую технику и укрепленные огневые точки условного противника.

Расстояние до мишеней, оборудованных принимающей стороной, превысило тысячу метров.

Планируется, что 23 ноября на полигоне Бабина в ходе очередного этапа учения будет разыгран эпизод по совместным действиям военнослужащих двух стран в ходе освобождения гражданского населения, захваченного противником.