Офицеры в Хабаровске получили ключи от новых квартир
В Хабаровске 176 офицеров и контрактников стали обладателями новых квартир.
Дом для военнослужащих построен по современным технологиям, фасад обшит вентилируемыми огнеупорными материалами.
Квартиры с полной внутренней отделкой - осталось лишь завести и установить мебель.
Здание находится в новом микрорайоне, где созданы все условия, в том числе детские игровые и спортивные площадки с тренажерами.
Ключи военнослужащим в торжественной обстановке вручил командующий войсками Восточного военного округа.