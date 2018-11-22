Офицеры в Хабаровске получили ключи от новых квартир

Дом для военнослужащих построен по современным технологиям, фасад обшит вентилируемыми огнеупорными материалами.

Квартиры с полной внутренней отделкой - осталось лишь завести и установить мебель.

Здание находится в новом микрорайоне, где созданы все условия, в том числе детские игровые и спортивные площадки с тренажерами.

Ключи военнослужащим в торжественной обстановке вручил командующий войсками Восточного военного округа.