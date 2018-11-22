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Путин прибыл в Анапу для заключительных консультаций с Минобороны РФ

Павел Настин
14:07 22.11.2018
Глава государства обсудит с руководством оборонного ведомства вопросы капитального строительства объектов военной инфраструктуры.
Путин прибыл в Анапу для заключительных консультаций с Минобороны РФ

Владимир Путин прибыл в Анапу для проведения консультаций с Минобороны России по вопросам капитального строительства объектов военной инфраструктуры.

Местом проведения выбран военный инновационный технополис «Эра» на берегу Черного моря.

Это уникальный научный объект мирового уровня. Ученые там работают над внедрением в армию прорывных технологий. Вместе с опытными исследователями эксперименты проводят военнослужащие научных рот - 160 лучших выпускников гражданских вузов, которые решили продолжить исследования в интересах Минобороны России.

Сотрудники «Эры» используют последние научные достижения для укрепления обороноспособности страны. Работы идут по таким направлениям, как робототехника, энергетика, биоинженерия и информационные системы.

Президент в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел лаборатории, где проводят эксперименты лучшие ученые со всей страны.

Совещание в «Эре» завершит серию консультаций Путина с военачальниками и менеджментом оборонно-промышленного комплекса.

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