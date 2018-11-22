Молодые летчики в ЮВО отработали дозаправку в воздухе в тяжелых метеоусловиях

Молодые летчики ЮВО в небе над Ростовской областью на бомбардировщиках Су-24М отработали сложнейший элемент летной подготовки - дозаправку в воздухе. Офицеры выполняют ее впервые в условиях густой облачности.

Экипажу нужно продемонстрировать ювелирное мастерство: на высоте 800 метров со скоростью в 600 километров в час летчику необходимо сблизиться с топливозаправщиком Ил-78 на расстояние в десять-пятнадцать метров и состыковать горловину шланга со специальной штангой дозаправки. Перекачка топлива может продолжаться до получаса, во время которых самолеты принимают в свои баки не менее десяти тонн топлива.

Дозаправка в воздухе существенно увеличивает боевой радиус самолетов, позволяя выполнять задачи на значительном удалении от аэродромов базирования.

Ранее пилот такого бомбардировщика рассказал в деталях, как выполняется один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправка в воздухе.