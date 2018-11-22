В Таджикистане представили нового главу российской военной базы
Полковник Сергей Горячев стал новым командиром 201 российской военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана. Накануне он был представлен личному составу.
«Полковник Сергей Горячев прибыл, чтобы 201-я военная база сделала очередной шаг в повышении боевой готовности и воинского мастерства, а также обеспечила мир и спокойную жизнь, как в Республике Таджикистан, так и во всем регионе», - сказал на представлении врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.
Отмечается, что Горячев родился в 1970 году в городе Ожерелье Московской области. Закончил РВВДКУ им. В.Ф.Маргелова в 1994 году и Общевойсковую академию ВС РФ в 2008 году. За годы службы офицер был награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», а также медалями.