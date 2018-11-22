Умер начальник ГУ ГШ РФ Игорь Коробов

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни. Отмечается, что в Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.

Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. В военной разведке - с 1980 года. В 1985-м окончил Военно-дипломатическую академию Советской Армии. Также являлся выпускником Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ.

В январе 2016 года указом президента РФ Коробов возглавил российскую военную разведку.

За годы службы генерал-полковник Коробов был удостоен звания Героя России, а также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Александра Невского, Суворова, Мужества, «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и другими наградами.

В Смоленске имя Героя России Игоря Коробова увековечено на гранитной плите.

У генерал-полковника остались жена и две дочери.