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Новую редакцию определения условий применения ядерного оружия могут принять в РФ

Александр Пешков
18:54 21.11.2018
Изменения могут коснуться определения условий перехода к применению ядерного оружия при ударе с помощью гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.
Новую редакцию определения условий применения ядерного оружия могут принять в РФ
Фото: Минобороны РФ

Совет Федерации рекомендует Совету Безопасности принять новую редакцию определения условий применения Россией ядерного оружия. Проект рекомендаций был выработан по итогам «круглого стола, посвященного нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы».

«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», - говорится в рекомендациях.

В Совете Федерации предложили Совету безопасности РФ подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», которая определяет условия применения Россией ядерного оружия.

На нем также была подчеркнута необходимость создания проекта «национальной военной стратегии РФ».

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