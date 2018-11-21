Шойгу встретится с министром обороны Индонезии в Москве

Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуда приедет в Москву, где проведет переговоры с Сергеем Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Индонезии в Москве Вахида Супряди.

Индонезия планирует покупку у России 11 истребителей Су-35, о чем было объявлено в августе 2017 года.

Однако позже СМИ сообщили об возможном срыве сделки из-за угрозы американских санкций.