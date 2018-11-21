Крупнейшие учения военной полиции прошли в Самарской области
На полигоне Рощинский военные полицейские учились отражать атаку террористов на блокпост.
Самые масштабные за всю историю сборы военной полиции прошли в Самарской области. На полигоне Рощинский военные полицейские отразили нападение «террористов» на блокпост. Особым условием тренировки стало использование «боевиками» «заминированного» автомобиля.
В операции по «уничтожению» условных диверсантов задействовали вертолеты, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр-М».
Кроме того, военные полицейские продемонстрировали сопровождение колонн военной техники.
В сборах приняли участие более 300 человек из 80 регионов страны, а также из четырех заграничных российских военных баз.