Российские военные приняли технику у индийской стороны для участия в учении «Индра-2018»

Стартовал третий день международного учения «Индра-2018». Сегодня военнослужащие России и Индии вновь совершили совместный десятикилометровй марш-бросок по пересеченной местности. На марше военные преодолели условно зараженные участки местности, а также отразили атаку диверсантов «противника». В их качестве выступили разведчики российского мотострелкового батальона.

После марш-броска - осмотр и прием техники российскими военными: вновь осваивать ее нашим мотострелкам не придется. На время учения индийская сторона предоставит семь танков Т-90 и 18 единиц БМП-2, стоящих также на вооружении и российской армии.

Также командующий 5-й армией ВВО генерал-майор Олег Цеков осмотрел всю технику, завел танк Т-90 и даже выстрелил из индийского гранатомета.

Двустороннее международное учение «Индра-2018» проходит на территории Индии и завершится 28 ноября. В нем задействовано в общей сложности около 500 военнослужащих ВС РФ и Республики Индия.