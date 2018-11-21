Лечь под БМП и «уничтожить» ее: под Хабаровском военных обкатали боевыми машинами

Военнослужащие ВВО в Хабаровском крае прошли обкатку боевыми машинами. Ее обязательно проходит каждый солдат и офицер. Военнослужащие должны атаковать движущуюся на него БМП: залечь под ней и уничтожить противотанковой гранатой.

А перед этим их ждал многокилометровый марш-бросок и интенсивный курс выживания в сложных условиях. Военнослужащим предстояло отразить нападение группы диверсантов условного противника, а также преодолеть зараженные участки местности и водные преграды.

В заключении дня маневров военные самостоятельно построили себе убежища и приготовили еду в полевых условиях.