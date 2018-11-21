На Камчатке военные ликвидируют последствия мощного снегопада
Ранее российский полуостров оказался во власти циклона, которые принес сюда снегопад и сильный ветер.
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие авиаполка морской авиации ТОФ в настоящее время ликвидируют последствия непогоды на аэродроме Елизово, обрушевся на Камчатку. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Здесь аэродром морской авиации Тихоокеанского флота ликвидирует последствия мощного снегопада. Военнослужащие ТОФ оперативно приступили к расчистке летного поля. В первую очередь проводится отчистка от снега стоянки дежурных сил по противовоздушной обороне и взлетно-посадочные полосы, далее будут очищаться стоянки самолетов и вертолетов подразделений авиаполка и вспомогательные площадки, ведется очистка подъездных дорог.
Всего к расчистке камчатского аэродрома привлекли более 30 военнослужащих и порядка десяти единиц специальной техники.