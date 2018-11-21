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Дозаправку в воздухе провели экипажи самолетов ВКС РФ в небе над Липецком: кадры маневров

Алексей Савелов
00:45 21.11.2018
Летчики на истребителях Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М выполнили этот элемент подготовки как одиночно, так и в составе пар.

Российские летчики в небе над Липецком провели дозаправку в воздухе в тяжелейших условиях: в темное время суток, в условиях низкой облачности и сильных порывах ветра.

Экипажи российских новейших истребителей Су-35С, Су-30СМ, а также бомбардировщиков Су-34, Су-24М выполнили такой маневр одиночно и в составе пары на высотах от пяти до шести километров на скорости около 600 километров в час. Основная сложность такого элемента летной подготовки является то, что летчикам необходимо, поддерживая равную скорость, выполнять дозаправку на расстоянии менее 20 метров между заправляемыми самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

А в темное время суток дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемый самолет.

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