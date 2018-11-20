Индийский марш: как прошел первый этап учений «Индра-2018»

Совместным марш-броском российских и индийских военнослужащих на бронетехнике ознаменовался первый этап совместных учений «Индра-2018».

В составе колонны танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2. Индийские Т-90 были собраны в России на Уралвагонзаводе, поэтому у наших танкистов не возникло проблем с их освоением.

«Все так же залезают, занимают свое штатное место, осматривают танк и очень быстро всему обучаются у индийской стороны», - рассказал «Звезде» командир танкового взвода лейтенант Дмитрий Денисенко.

Следом за танками в контрольный пробег отправили боевые машины пехоты. Пришлось объезжать гуляющих по полигону коров. А в остальном тоже никаких затруднений - экспортный вариант почти ничем не отличается от российского. В 31-й бронетанковой дивизии Индии, на полигоне которой проходят учения, в восторге от российской техники.

«Индийское правительство предоставило нам лучшие машины: это Т-90 и БМП-2. На мой взгляд, это лучшая техника, я еще не слышал ни одной жалобы», - поделился со «Звездой» бригадный генерал Тарун Джит Кумар Охри.

Также наши военные освоили стрелковое оружие индийских мотострелков. Преимущества и недостатки иностранного оружия лично оценил и командующий 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков.

«Мне кажется, что РПГ-7 помягче», - сказал Цеков, выстрелив из индийского гранатомета.

Учения «Индра-2018» продлятся до 28 ноября. Маневры носят контртеррористическую направленность, подразделения российской и индийской армий будут учиться вместе отражать атаки боевиков. В учениях принимает участие в общей сложности 500 военнослужащих Вооруженных сил РФ и Республики Индия.