Институт сестер милосердия возродят в российской армии

Институт сестер милосердия возродят в Вооруженных Силах России, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

По словам Карасева, Главный храм ВС РФ будет уникальным сооружением, совмещающим функции как церкви, так и «учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра».

Крестовоздвиженская община сестер милосердия была учреждена в Санкт-Петербурге в начале Крымской войны по инициативе великой княгини Елены Павловны. Была ликвидирована после Октябрьской революции.

О строительстве Главного рама ВС РФ сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Он стал главным инициатором его возведения. Вместе с президентом Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом министр принял участие в церемонии закладки освященного камня в основание будущего собора.

Храм строится исключительно на народные пожертвования. Ожидается, что первых прихожан собор примет в 2020 году. Его открытие приурочат к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.