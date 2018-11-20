В МО РФ опровергли сообщения об аварийной посадке военного самолета в Краснодаре

Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы совершившем аварийную посадку самолете Минобороны в аэропорту Краснодара, не соответствует действительности, сообщили в депертаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Никаких инцидентов и аварийных ситуаций с самолетами Министерства обороны Российской Федерации 20 ноября не происходило», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что самолет Diamond совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за отказа двигателя. В настоящий момент на вооружении российских ВКС самолет Diamond не состоит.

Первая партия из 49 австрийских самолетов Diamond, собранных на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), планировалась к поставке в крупнейшие авиационные вузы России - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ульяновское высшее авиационное училище.

Модельный ряд самолетов марки Diamond - это многоцелевые поршневые самолеты из композитных материалов, предназначенные для обучения курсантов летных училищ.