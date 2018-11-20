Российские военные освоили индийское вооружение на учениях «Индра-2018»
Свою оценку иностранным образцам дал командующий 5-й общевойсковой армией ВВО.
Вооружение индийских мотострелков освоили российские военнослужащие в ходе учений «Индра-2018».
Преимущества и недостатки иностранного оружия лично оценил и командующий 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков.
«У меня такое ощущение, что слегка не выверено, кажется, что РПГ-7 помягче», - сказал Цеков, выстрелив из индийского гранатомета.
Сегодня же российские военнослужащие совершили десятикилометровый марш на бронетехнике. Подразделения были подняты по тревоге и в полной экипировке, с оружием, преодолели условно зараженный участок местности, а после отразили атаку. В роли нападающих выступили российские разведчики.