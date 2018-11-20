Работа транспортной авиации ВКС РФ: уникальные кадры с квадрокоптера

Телеканал «Звезда» публикует уникальные съемки самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ, сделанные в Иваново при помощи квадрокоптера. На кадрах можно увидеть взлет и посадку тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД, самолетов ДРЛО А-50, также съемки с дрона Ил-76МД-90А «Виктор Ливанов».

А-50 ЛИСКА - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяется для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служит воздушным командным пунктом.

Ил-76 МД90А - модификация самолета Ил-76МД. На самолете установлены более мощные и экономичные двигатели ПС-90А-76, которые удовлетворяют требованиям ИКАО по уровню шума и эмиссии вредных веществ.