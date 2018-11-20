Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в сирийском Идлибе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром дальнейшую работу по зоне демилитаризации в Идлибе и обстановку в Сирии.

«Складывающаяся обстановка в Сирии требует нашего незамедлительного решения и обсуждения тех вопросов, которые назрели. Та динамика, которую мы набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы», - сказал Шойгу на встрече с Акаром в Сочи.

Демилитаризованная зона была создана в Идлибе согласно российско-турецкому меморандуму, который был подписан в Сочи 17 сентября.

Более 21 тысячи сирийских беженцев вернулись домой через пункт пропуска «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор.