Госдума приняла закон об электронном военном билете

Закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета принят Государственной думой в третьем чтении.

Закон дополнил перечень сведений о гражданине, содержащихся в документах воинского учета, включив в него иные, в том числе биометрические данные, определенные положением о воинском учете. Также законом установлено, что гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из соответствующих документов - удостоверение гражданина, подлежащего призыву, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета.

Также органы воинского учета с согласия граждан вправе выдавать им, помимо указанных документов, персональные электронные карты.