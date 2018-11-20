Российские офицеры оценили возможности полигона «Бабина»

Российские и индийские оценили возможности полигона, на котором будет проходить активная фаза российско-индийского учения «Индра-2018».

А после этого российские экипажи боевых машин преступили к осмотру и приему техники у индийской стороны. Всего индийская армия на время учения передаст семь танков Т-90 и 18 единиц боевых машин пехоты БМП-2.

Командующий пятой общевойсковой армии ВВО генерал-майор Олег Цеков лично провел осмотр техники, завел танк Т-90 и проверил готовность его систем к бою.

Напомним, что учения «Индра-2018» проходят с 18 по 28 ноября на территории Индии. В них принимает участие в общей сложности 500 военнослужащих Вооруженных сил РФ и Республики Индия.