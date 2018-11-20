Вертолетчики ВВО на «Аллигаторах» провели «воздушные дуэли» под Хабаровском

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации ВВО впервые выполнили боевые стрельбы на полигоне под Хабаровском.

Летчики наносят удары по условному противнику, находящемуся на полигоне, неуправляемыми авиационными ракетами. При этом оставаясь незамеченными для вражеских систем ПВО. Именно поэтому вертолетчикам приходится маневрировать многотонными машинами на сверхмалых высотах.

Следующим этапом учений стала «воздушная дуэль». В ходе нее экипажи вертолетов поочередно преследуют и берут друг друга «на прицел». Как отмечают летчики, это один из самых эффективных методов проверки своего боевого мастерства.