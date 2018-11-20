Два берега одного из притоков Дона под Ростовом связали военнослужащие ЮВО

Военные инженеры ЮВО под Ростовом организовали переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба округа.

По сценарию маневров, военные сбросили звенья понтона в воду, где они были собраны в перевозные паромы шириной семь метров и грузоподъемностью около 60 тонн. Кроме того, при помощи созданных паромов и катеров специалисты обеспечили переправу колесной и гусеничной техники.

Также, личный состав инженерного соединения навел 30 метровую понтонно-мостовую переправу, соединившую берега реки наплавным мостом.

Помимо этого. в ходе учений была обеспечена и неприрывная поставка чистой воды. ее очистка производилась с помощью системы СКО-10 «Гигиена».

Данная система очищает воду от механических частиц, примесей, а также обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует в воде продукты ядерного взрыва, а также обеззараживает от бактерий и вирусов.

Всего к полевым занятиям было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе буксирно-моторные катера.