«Торпедная дуэль» кораблей Балтфлота под Калининградом: эффектные кадры

Корабли Балтийского флота провели учения по отражению атаки и контратаке при двустороннем применении торпедного вооружения на полигонах флота вблизи побережья Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В маневрах были задействованы корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль (МПК) «Калмыкия».

Так, экипаж «Стойкого» идентифицировал угрозу, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет». В итоге стрельба прошла успешно, а «неприятельская» торпеда с «Калмыкии», угрожающая корвету, была ликвидирована.

Кстати, противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс также осуществляет обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.