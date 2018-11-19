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В Волгограде отметили 76-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом

Андрей Аркадьев
23:50 19.11.2018
Несколько сотен местных жителей собрались в мемориальном комплексе «Лысая гора».

В России 19 ноября отмечается день ракетных войск и артиллерии. Учрежден  этот праздник еще в 1944 году, в честь события, которое перевернуло ход Великой Отечественной войны.

Семьдесят шесть лет назад, 19 ноября 1942 года, советские войска под Сталинградом перешли в контрнаступление, в которое неоценимый вклад внесли артиллерийские части Красной армии.

Сталинградская наступательная операция «Уран» началась с массированного артудара. В Волгограде в честь разгрома фашистских войск в Сталинградской битве дали троекратный залп из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло в Волгограде на памятном месте «Высота 145,5. Лысая гора».

Это событие будет началом в осуществлении проекта «Выстрел памяти». Также давать залп планируют ежедневно в полдень с орудий, которые установят на Мамаевом Кургане. Идею уже поддержало Министерство обороны РФ.

Памятный митинг на «Лысой горе» в этот день проводят каждый год. Пятьдесят лет назад здесь возвели меморил в честь павших воинов. Сегодня к нему возложили цветы и почтили память героев-защитников «волжской крепости».

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