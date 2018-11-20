Проект Главного храма ВС РФ представят в Италии

Проект строительства Главного храма ВС РФ презентуют в итальянской Венеции на выставке «Современная русская церковная архитектура». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что выставка будет проведена в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны - 2018», и отразит развитие современного русского храмового зодчества за последние 30 лет.

Кроме того, значительная часть экспозиции представлена с применением современных информационных технологий, ЗD-моделирования, интерактивной книги, сенсорных экранов и устройств виртуальной реальности.

Напомним, что Главный храм ВС РФ будет сооружен в подмосковном парке «Патриот». С инициативой создания храма ранее выступил министр обороны РФ генерал армии Сергея Шойгу. В сентябре этого года состоялась торжественная закладка первого камня в основание сооружения с участием президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отмечается, что строительство храма будет завершено к 2020 году, а финансирование осуществляется за счет добровольных пожертвований граждан.

К настоящему времени на строительство Главного храма ВС РФ собрано 1 420 214 179 рублей.